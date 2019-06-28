Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Политика Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.

Происшествия В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП 28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Происшествия В Индии при обрушении стены погибли 16 человек В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Космос Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Общество Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Политика Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии» Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.

Происшествия ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Баскетбол Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019 Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.