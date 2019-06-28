Происшествия

«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi SuperjetИзвестия вчера в 11:07

Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100

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«Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100

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Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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