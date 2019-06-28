Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК вчера в 14:07

«Аэрофлот» решил не отказываться от новых Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

РБКвчера в 14:07

«Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100

Коммерсантъвчера в 12:46

«Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на поставку ста SSJ-100 в этом году

ТАССвчера в 10:31

«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100

Говорит Москвавчера в 10:37

«Аэрофлот» готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

РИА Новостивчера в 10:32

«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100

Телеканал 360°вчера в 11:18

«Аэрофлот» готов подписать до конца года контракт на поставку еще 100 SSJ-100

Интерфаксвчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

Обновлено в 00:46
Политика

Путин раздал подзатыльники: Уроки троллинга либералов

Предваряя своё общение с главами двадцати крупнейших экономик, президент Путин специально нашёл время, чтобы вежливо, но публично преподать несколько уроков Западу.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки

Обновлено в 00:06
Футбол

Снейдера арестовали за кражу автомобиля

По сообщению De Telegraaf, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован по обвинению в краже автомобиля.
Обновлено в 00:42
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

В затопленный Тулун прибыл губернатор Иркутской области

Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Иркутской области прорвало дамбу на реке

В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Музыка

В Кемерове ушёл из жизни известный музыкант и композитор

Известный композитор погиб на 54 году жизни, об этом сообщили родственники погибшего.
Обновлено в 01:36
Политика

Зеленский показал Конституцию Украины в виде комикса

Обновлено вчера в 21:57
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры

Обновлено в 00:39
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено вчера в 14:34
Наука

Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы

Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено 27 июня в 14:00
Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено вчера в 15:24
Футбол

«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

Обновлено вчера в 14:22
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Политика

Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу

Обновлено вчера в 19:14
Кино

Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное