Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК 10:35

«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.
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«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

РБК10:35

«Аэрофлот» подтвердил готовность купить 100 новых SSJ100

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ТАСС10:31

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Интерфакс10:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:04, Вашингтон
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