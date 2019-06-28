Происшествия
«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК 10:35
«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.
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Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука.
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