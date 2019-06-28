Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК 14:07

«Аэрофлот» решил не отказываться от новых Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
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«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

РБК14:07

«Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100

Коммерсантъ12:46

«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100

Телеканал 360°11:18

«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100

Говорит Москва10:37

«Аэрофлот» готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

РИА Новости10:32

«Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на поставку ста SSJ-100 в этом году

ТАСС10:31

«Аэрофлот» готов подписать до конца года контракт на поставку еще 100 SSJ-100

Интерфакс10:52
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Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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