Происшествия
«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофыРБК 14:07
«Аэрофлот» решил не отказываться от новых Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 01:17
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
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Происшествия
Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве
Ранее официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 12:49
Культура
В Петербурге откроют «Музей неудачников»
В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что в Петербурге откроют "Музей неудачников".
Обновлено в 13:23
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.
Обновлено в 18:29
Политика
США ввели санкции против сына Мадуро
Минфин США ввел санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 11:49
Политика
Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ
Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
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Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Общество
Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала
Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
Обновлено вчера в 13:29
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НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам
По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Обновлено в 10:52
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено в 09:07
Политика
На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом
Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Футбол
Черышев: «Переход в „Валенсию“ практически завершен»
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о переговорах с «Валенсией», а также о восстановлении после травмы.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Общество
Беглов гордится набравшими по 300 баллов на ЕГЭ выпускниками
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посвятил очередной пост в социальной сети «ВКонтакте» троим выпускникам школ.
Обновлено в 16:12
Политика
Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию.
Обновлено в 19:34
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Авто
Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре
Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
Обновлено в 04:38
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
Обновлено в 08:27
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Авто
Аналитики назвали число автомобилей старше 30 лет в России
Обновлено в 03:53
Происшествия
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59