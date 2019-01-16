«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний ВостокРБК 08:47

с чего всё началось

Деньги на субсидируемые полеты закончились в среду, 16 января, уточнили в компании. «В связи с освоением лимита государственных субсидий «Аэрофлот» обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж», — следует из заявления.

«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток

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