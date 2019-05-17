Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100РИА Новости вчера в 14:16
Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов во время происшествия в "Шереметьево" был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении "Аэрофлота".
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«Аэрофлот» опроверг вину экипажа SSJ в нарушении правил посадки при ЧП в Шереметьеве
Говорит Москвавчера в 14:35
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