Экономика

Аэрофлот продолжит перевозить первых лиц государства
Ореанда-Новости
13:06

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжит перевозить первых лиц государства.
Ореанда-Новости13:06

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«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц

News.ru09:30

«Аэрофлот» выиграл конкурс на перевозку высших должностных лиц страны за 4,6 млрд рублей

АБН09:16

За доставку первых лиц России по воздуху в 2019 году «Аэрофлот» получит более 4,6 миллиарда рублей

Интересант08:57

Назван доход «Аэрофлота» от перевозки первых лиц страны

Ридус08:18

«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства

РБК07:49

«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц РФ

Finam.Ru07:31

«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц страны в 2019 году

Интерфакс07:26
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Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
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В Ивановской области создана территория опережающего развития «Южа»

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«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей

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«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

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