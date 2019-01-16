Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов с Дальнего ВостокаВедомости вчера в 08:47
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и внутри Дальневосточного федерального округа, сообщает авиакомпания.
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с чего всё началось
16 января авиакомпания «Аэрофлот» сообщила на своем сайте, что госсредства, выделенные на субсидируемые полеты на Дальний Восток и внутри региона, закончились, в связи с чем перевозчик приостановил бронирование мест и обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование.Известиявчера в 12:50
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Минтранс предложит выделить еще 5 млрд рублей субсидий на полеты на Дальний Восток
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Комсомольская правда03:25
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