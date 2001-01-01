Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июляRT на русском 01:09
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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с чего всё началось
«Пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету», - говорится в сообщении на сайте компании.Ридус02:34
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Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Ростуризм потребовал приостановить продажу туров в Грузию
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало на своем сайте выпустило заявление, в котором российским турагентствам рекомендовано приостановить продажу путевок в Грузию.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Авто
Стало известно, на чем россияне собираются ехать в отпуск
По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем 2000 читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Технологии
В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест
Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала романтичный снимок с Егором Кридом
Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила романтичный снимок с Егором Кридом, чем спровоцировала слухи о романе.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» следуют по Амуру к месту выпуска
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте
В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа
Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт
МВД и Росавтодор создадут для водителей «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел и Росавтодор прорабатывают вопросы организации на базе бывших постов дорожно-патрульной службы так называемых островков безопасности, где водители смогут отдохнуть и получить помощь от медицинских работников и полиции.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Авто
Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера
Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.
Обновлено вчера в 10:14
Единоборства
Шона О’Мэлли сняли с UFC 239 – у него снова обнаружили допинг
Обновлено вчера в 20:44
Авто
Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan
В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01