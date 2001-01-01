«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июляRT на русском 01:09

с чего всё началось

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

Политика Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Политика Ростуризм потребовал приостановить продажу туров в Грузию Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало на своем сайте выпустило заявление, в котором российским турагентствам рекомендовано приостановить продажу путевок в Грузию.

Происшествия При пожаре в центре Парижа погибли три человека Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Авто Стало известно, на чем россияне собираются ехать в отпуск По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем 2000 читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Политика Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.

Технологии В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опубликовала романтичный снимок с Егором Кридом Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила романтичный снимок с Егором Кридом, чем спровоцировала слухи о романе.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Общество Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.

Общество Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.

Шоу-бизнес Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.

Транспорт МВД и Росавтодор создадут для водителей «островки безопасности» на дорогах Министерство внутренних дел и Росавтодор прорабатывают вопросы организации на базе бывших постов дорожно-патрульной службы так называемых островков безопасности, где водители смогут отдохнуть и получить помощь от медицинских работников и полиции.

Политика Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Политика Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.

Авто Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.