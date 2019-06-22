«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июляRT на русском 01:09

с чего всё началось

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

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