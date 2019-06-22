Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июляRT на русском 01:09
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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с чего всё началось
«Пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету», - говорится в сообщении на сайте компании.Ридус02:34
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Политика
Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.
Обновлено в 04:59
Наука
Выявлены первые признаки болезни Паркинсона
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:20
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Политика
Володин заявил о проблемах для туризма на фоне событий в Грузии
Развитие туризма между Россией и Грузией и планировавшаяся отмена виз затруднены по причине проблем властей Грузии в обеспечении соблюдения законов в своей стране.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» Мэттью Перри стал выглядеть как бомж
Звезда "Друзей" Мэттью Перри стал выглядеть как бомж Известный актер появился на публике впервые за два года.
Обновлено в 01:56
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Дерби» предлагает Лэмпарду контракт на 10 млн фунтов
"Дерби" подготовил для Лэмпарда новый четырехлетний контракт, по которому он сможет получать 2,5 млн евро за сезон.
Обновлено вчера в 17:53
Спорт
Стрелки принесли России первое золото Европейских игр
Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Онколог объяснил высокую смертность от рака пищевода и печени
Один из руководителей рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку поджелудочной железы, эксперт российского общества клинической онкологии Илья Покатаев рассказал, почему в России высока смертность от рака пищевода, поджелудочной железы и печени.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Политика
Глава Foxconn покинул свой пост ради участия в выборах главы Тайваня
Основатель и председатель правления тайваньской компании Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn) Терри Гоу объявил о сложении своих полномочий ради участия в выборах главы администрации острова, которые пройдут в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве трех жителей Нижегородской области
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек.
Обновлено в 04:06
Общество
Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Во Владивостоке произошла стрельба на парковке
В Первомайском районе Владивостока произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Наука
Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование
Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛС
Обновлено в 02:15