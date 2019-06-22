«Аэрофлот» с 8 июля прекратит рейсы в ГрузиюИнфорос 04:27

с чего всё началось

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" сообщил о полном прекращении выполнения рейсов в Грузию с 8 июля.

«Аэрофлот» с 8 июля прекратит рейсы в Грузию

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