«Аэрофлот» повысит топливный сбор на 200 рублейИзвестия вчера в 07:30

Авиакомпании повышают сборы Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" решила поднять топливный сбор на 200 руб. для экономкласса и на 400 руб. — для бизнес-класса, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

с чего всё началось

Компания «Аэрофлот» с 4 марта повысит топливный сбор на 200 рублей. Изменение произойдет в связи с ростом стоимости керосина и ослаблением курса рубля. Об этом 26 февраля ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

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