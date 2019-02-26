Экономика
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на 200 рублейМосква 24 07:29
"Аэрофлот для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля 2019 года производит повышение топливного сбора на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний, выполняемых под кодом SU", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы авиаперевозчика.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия
СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых
На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 07:54
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора
Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.
Обновлено в 07:59
Происшествия
МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией
Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Российских военных осудили за танковый выстрел по своим
Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Общество
Вратарь «Спартака» Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров заявил, что для его семьи 300 тысяч рублей в месяц будет достаточно.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В Балтийское море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк»
USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 06:07
Авто
«АвтоВАЗ» вынужден частично приостановить работу
Обновлено в 08:44
Политика
На подъезде к Одессе задержали группу вооружённых людей
Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что украинская полиция задержала на подъезде к Одессе группу вооружённых людей.
Обновлено в 08:11
Общество
Умерла супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова
В Петербурге скончалась Ольга Пантюшенкова — российская модель, получившая мировую известность в 1990-е годы.
Обновлено в 04:47
Политика
Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви
Представитель посольства США посетил арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Общество
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал за откровенность проведенный в Дагестане спектакль "Охота на мужчин", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:24
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Происшествия
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Суд рассматривает апелляцию на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
Обновлено в 03:26
Политика
В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками
Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Происшествия
«Рыжий тарзан» Дацик вышел на свободу
Городской суд Санкт-Петербурга закрыл за истечением срока давности уголовные дела против Дацика, возбужденные по статьям "незаконное проникновение в жилище" и "побои".
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
Обновлено в 08:23
Общество
Билл Гейтс назвал свои любимые сериалы
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Саратове женщина погибла из-за упавшей с балкона наледи
"По предварительным данным, сегодня в результате схода наледи с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома по улице Емлютина, 44А, погибла женщина 60 лет", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Челябинской области военный стрелял из автомата из окна
В городе Симе Челябинской области мужчина устроил стрельбу из автоматического оружия из окна многоквартирного дома.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана
Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана, пишет газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление секретаря министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить
Обновлено в 02:07