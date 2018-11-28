"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей. Об этом говорится в материалах авиакомпании. В частности, сборы на полет эконом-классом повышены с 2065 рублей до 2265 рублей.

«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода

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