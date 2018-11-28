Экономика

«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
ТАСС
09:44

"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей. Об этом говорится в материалах авиакомпании. В частности, сборы на полет эконом-классом повышены с 2065 рублей до 2265 рублей.
ТАСС09:44

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«Аэрофлот» опять поднял топливный сбор

Коммерсантъ11:27

Топливные сборы повысили в «Аэрофлоте»

News.ru10:25

«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода

ТАСС09:44

«Аэрофлот» второй раз за год повысил топливный сбор на внутренних рейсах

Интерфакс09:13

«Аэрофлот» второй раз за полгода повысил сборы для пассажиров

Ведомости08:24

«Аэрофлот» объявил о повышении топливного сбора

PrimaMedia.ru07:40

«Аэрофлот» сообщил о повышении топливного сбора

РБК06:59
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Экономика

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.
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Экономика

МЭР прогнозирует рост добычи угля в России к 2036 году на 41,6%

Добыча угля в РФ к 2036 году может вырасти на 41,6% — до 602 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом, говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития до 2036 года.
Обновлено в 12:43
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ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года

ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 12:04
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 12:16
Финансы

Больше половины новых российских евробондов купили британцы

«Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%), в то время как инвесторы из Великобритании выкупили бóльшую часть выпуска (55%)», — цитирует пресс-служба руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.
Обновлено в 08:28
Экономика

ВТБ назвал абсурдом сообщение Reuters о кредите ЦАР на $12 млрд

Банк ВТБ назвал абсурдом сообщение агентства Reuters о выдаче кредита Центральноафриканской республике (ЦАР) на $12 млрд.
Обновлено в 12:28
Экономика

Инфляционные ожидания населения выросли до 9,8%

ЦБ предполагает, что в ближайшие месяцы инфляционные ожидания продолжат расти под влиянием повышения НДС.
Обновлено в 11:51
Экономика

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 12:13
Энергетика

Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель

Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны.
Обновлено в 12:28
Экономика

Путин внес Промсвязьбанк в перечень стратегических предприятий

Президент России Владимир Путин своим указом внес Промсвязьбанк в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.
Обновлено в 12:36
Энергетика

Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза

Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 11:31
Экономика

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 10:15
Экономика

Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых

Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян.
Обновлено в 12:02
Экономика

Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков

Индекс России, который основан на прогнозе роста ВВП, суверенном кредитном рейтинге, состоянии рынков акций, облигаций и валютных резервов, в новой версии рейтинга вырос с 0,88 до 2,36 балла.
Обновлено в 12:42
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,8% до 450,5 млн баррелей

Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 2,6 млн баррелей, или на 2,2%, составив 121,8 млн баррелей.
Обновлено в 12:18
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