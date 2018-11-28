Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгодаТАСС09:44
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей. Об этом говорится в материалах авиакомпании. В частности, сборы на полет эконом-классом повышены с 2065 рублей до 2265 рублей.
ТАСС09:44
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Экономика
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 14:19
Экономика
Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.
Обновлено в 13:22
Экономика
Минэкономики ожидает курс доллара в пределах 75,2 рубля к 2036 году
Минэкономики ожидает курс средний доллара на уровне 75,2 руб. в базовом сценарии в 2036 году, говорится в приложении к долгосрочному прогнозу ведомства до 2036 года.
Обновлено в 14:40
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 13:38
Финансы
Итоги дня: «Газпром» помог фондовым индексам вырасти, нефть подешевела
Среду, 28 ноября, российские фондовые индексы завершили заметным подъемом.
Обновлено в 13:20
Экономика
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 13:30
Экономика
Спор об инвестициях: почему Кудрин раскритиковал предложения Белоусова
Критика Кудрина Предложения рабочей группы, которые Силуанов представлял Путину, подверг резкой критике глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Обновлено в 14:37
Экономика
В украинскую «дочку» ВТБ ввели временную администрацию
В украинскую «дочку» финансовой группы «ВТБ Банк», которая была признана неплатежеспособной Нацбанком Украины (НБУ), ввели временную администрацию с 28 ноября по 27 декабря текущего года.
Обновлено в 14:46
Экономика
Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся стран Bloomberg
Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций в сравнении с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.
Обновлено в 14:45
Экономика
ВТБ назвал абсурдом сообщение Reuters о кредите ЦАР на $12 млрд
Банк ВТБ назвал абсурдом сообщение агентства Reuters о выдаче кредита Центральноафриканской республике (ЦАР) на $12 млрд.
Обновлено в 13:07
Экономика
Путин подписал закон о продлении работы Фонда ЖКХ до 2026 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении с 1 января 2019 до 1 января 2026 года срока работы государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Фонд ЖКХ).
Обновлено в 14:24
Экономика
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия
Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 14:14
Энергетика
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель
Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны.
Обновлено в 12:28
Энергетика
Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 11:31
Экономика
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2019-2021 гг
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы, который предусматривает утверждение его параметров, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 14:36