Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгодаТАСС09:44
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей. Об этом говорится в материалах авиакомпании. В частности, сборы на полет эконом-классом повышены с 2065 рублей до 2265 рублей.
ТАСС09:44
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Экономика
Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
«Система» владеет 52,1% акций «Детского мира». В мае Евтушенков в разговоре с РБК не исключал продажу контрольного пакета «Детского мира».
Обновлено в 11:06
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 10:49
Экономика
Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году
Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018.
Обновлено в 09:16
Экономика
ВТБ назвал абсурдом сообщение Reuters о кредите ЦАР на $12 млрд
Банк ВТБ назвал абсурдом сообщение агентства Reuters о выдаче кредита Центральноафриканской республике (ЦАР) на $12 млрд.
Обновлено в 11:08
Энергетика
Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 10:34
Экономика
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия
Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 10:15
Финансы
Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах
На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено в 10:23
Экономика
Шохин рассказал о риске срыва сделки Schlumberger и EDC
Если покупка международной нефтесервисной компанией Schlumberger акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC) не состоится до конца года, есть риск, что она сорвется вообще.
Обновлено в 10:50
Энергетика
«Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на участок в Карском море
Компания «Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на Южно-Обский участок в Обской губе Карского моря.
Обновлено в 11:00
Экономика
Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых
Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян.
Обновлено в 10:46
Экономика
Крупнейший производитель индейки займется производством баранины
ГК «Дамате» Наума Бабаева начинает новый проект – промышленное производство баранины в Ставропольском крае.
Обновлено в 10:03
Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:33
Экономика
Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков
Индекс России, который основан на прогнозе роста ВВП, суверенном кредитном рейтинге, состоянии рынков акций, облигаций и валютных резервов, в новой версии рейтинга вырос с 0,88 до 2,36 балла.
Обновлено в 11:08
Экономика
Московская область стала лидером по вводу жилья в Центральной России
Московская область стала лидером по объемам ввода жилья среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО) по итогам 10 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба Минстроя РФ в среду.
Обновлено в 10:32
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,8%
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,17%, до 447,7 миллиона баррелей.
Обновлено в 11:02