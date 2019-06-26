Транспорт
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборовРБК вчера в 10:00
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
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с чего всё началось
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО “Аэрофлот”» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.Коммерсантъвчера в 13:44
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«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ
Интерфакс - Россиявчера в 09:51
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Обновлено вчера в 10:18
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Обновлено вчера в 17:50
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Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Общество
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Обновлено в 03:27
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
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Обновлено в 01:00
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Наука
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Специалисты российской компании «Электротранспортные технологии», расположенной в московском технопарке «Калибр», создали электродвигатель, отличающийся низким расходом энергии и невысокой ценой.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Задержан отравитель пассажира подмосковной электрички
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Обновлено в 03:45
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
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Обновлено вчера в 13:07
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Обновлено в 03:41
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Обновлено 25 июня в 23:10
Общество
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Политика
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Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
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Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Наука
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