«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опроверженияLenta.ru 05:05

с чего всё началось

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Происшествия Косовский спецназ потерял в сербских районах секретные документы Спецназ самопровозглашенной республики Косово во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края потерял секретные документы, которые содержали подробную информацию о спецоперации, сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.

Происшествия В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.

Авто Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Общество Роскачество проверило мясной фарш У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.

Хоккей Хоккейная сборная Финляндии сломала кубок мира Еще несколько дней назад, при награждении чемпионов мирового первенства в Словакии, дно у подставки кубка имелось.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.

Происшествия В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.

Политика Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО» Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.

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Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.

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Авто Продажи Lexus в России снизились на 17,6% в апреле Спад продаж достиг 20% в сравнении с прошлогодним результатом. При этом самой продаваемой моделью марки остается кроссовер Lexus RX.

Культура YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.

Политика Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.