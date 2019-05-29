Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опроверженияLenta.ru 05:05

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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с чего всё началось
В ответ на слова Фургала авиакомпания «Аэрофлот», экипаж которой работал на сгоревшем самолете, потребовала
 доказательств или немедленного опровержения.
Snob.ru07:18

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ИА АмурПРЕССвчера в 00:07
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