«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опроверженияLenta.ru 05:05

с чего всё началось

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

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Происшествия В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос 16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).

Армия и оружие США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

Политика Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой» Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».

Происшествия В Мурманской области украли мост Неизвестные растащили на металлолом мост через реку Умба в Мурманской области. Переправа расположена около заброшенного поселка Октябрьский.

Здоровье Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в столице Азербайджана - Баку.

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Футбол Игорь Денисов официально завершил карьеру футболиста Как заявляет компания, по поручению Игоря Денисова SILA International Lawyers сообщает о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

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Политика Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.

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Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».