Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опроверженияLenta.ru 05:05
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Общество
МЧС предупредило о жаре в Москве
Обновлено в 04:12
Происшествия
Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.
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Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
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Армия и оружие
Лётные испытания ударного БПЛА «Охотник» начнутся в июле-августе
Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле - августе.
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Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
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Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
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Политика
Первого зампреда правительства Коми уволили за утрату доверия
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Энергетика
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Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
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Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
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Сама Apple уже подавала патенты на гибкий сенсорный дисплей с подогревом и складной iPhone, который можно прикрепить к одежде как клипсу.
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Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 03:29
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии
В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.
Обновлено в 05:17
Единоборства
Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 00:18
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство страны хоккеисту из России Александру Костикову.
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Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
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Шоу-бизнес
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
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Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
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Футбол
«Спартак» планирует трансфер Комличенко
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
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Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
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Общество
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Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках.
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Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
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Актриса Елизавета Боярская призналась, что ревнива
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Общество
Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом
В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
Обновлено в 05:53
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
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