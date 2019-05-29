Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опроверженияLenta.ru 05:05

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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«Аэрофлот» назвал слова хабаровского губернатора о катастрофе SSJ 100 давлением на следствие

Коммерсантъ05:55

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URA.Ru05:12

Аэрофлот расценил, как давление на следствие слова губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы «Суперджета»

Эхо Москвы05:00

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Говорит Москва04:58

Фургал: причина аварии Суперджета - человеческий фактор

ИА АмурПРЕССвчера в 00:07
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Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство страны хоккеисту из России Александру Костикову.
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В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

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Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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