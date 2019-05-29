«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опроверженияLenta.ru 05:05

с чего всё началось

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.

Энергетика «Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Происшествия В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.

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Авто Обновленный Skoda Superb оказался дешевле старого Skoda Superb в комплектации Style тоже подешевел: цена на новинку - 739 900 крон (минус 45 тысяч от ценника старого Superb).

Общество Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.

Общество Мэр Вилюйска через суд заставил игрока КВН извиниться за шутку В якутском городе Вилюльске мэр обиделся на шутку о нем в КВН и потребовал выплатить ему компенсацию.В Вилюльске мэр города Нюргустан Афанасьев подал иск в суд к игроку КВН, который пошутил на его счет.

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.

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Происшествия Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.

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