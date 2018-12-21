Транспорт
«Аэрофлот» получил предупреждение от ФАС за цены на билеты
«Аэрофлот» получил предупреждение от ФАС за цены на билетыПраво.ру08:31
Особое внимание обращается на изменения в ценах на билеты одного и того же подкласса, в сегменте эконом-класса, по мере приближения срока вылета.
Право.ру08:31
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ФАС предупредила «Аэрофлот» о необходимости повысить прозрачность ценообразования
Rambler News Service06:27
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Транспорт
Проезд в московском транспорте подорожает с января
"Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Собянин рассказал о создании наземного метро в Москве
Обновлено в 08:39
Транспорт
Прокуратура подала иск против авиакомпании «Победа»
Московская межрегиональная транспортная прокуратура намерена обязать авиакомпанию "Победа" отменить платежный сбор в 25 евро, введенный за регистрацию авиапассажиров в зарубежных аэропортах.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Метро «Ленинский проспект» и «Гражданский проспект» открыты
Станции закрывали сегодня с интервалом в четыре минуты.
Обновлено в 10:56
Транспорт
Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле
Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Девять мостов начнут строить в Москве в 2019 году
Девять мостов начнут строить в Москве в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.
Обновлено в 05:41
Транспорт
Более 16 миллионов пассажиров принял аэропорт Пулково с начала года
За прошедшие с начала года 11 месяцев воздушная гавань обслужила более 16,8 млн пассажиров, что на 12% больше, нежели за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 03:55
Транспорт
В Новой Москве запустили 13 новых автобусных маршрутов
С пятницы сразу 13 новых автобусных маршрутов запущены в Новой Москве.
Обновлено в 07:46
Транспорт
На дороги Мурманской области положили полмиллиарда в год
По настоянию федерального Минтранса в регионе создаётся Мурманская городская агломерация, в которую включены Мурманск и Кола, и протяжённость дорог в которой — почти 278 километров.
Обновлено в 04:28
Транспорт
В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда
Обновлено в 08:30
Транспорт
Аэропорт столицы Крыма заработал в штатном режиме
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня днем на прилет были задержаны рейсы авиакомпаний "Глобус" и "Уральские авиалинии" из Домодедово, Nordwind и "Аэрофлот" - из Шереметьево, а также самолеты "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга и Сочи.
Обновлено в 09:49
Транспорт
Цену на проезд в Казани могут увеличить до 28 рублей
Представители перевозчиков и казанского исполкома предложили увеличить расценки на проезд в общественном транспорте Казани на 3 рубля — до 28 рублей.
Обновлено в 10:50
Транспорт
Движение по проспекту Маршала Жукова ограничат до конца 2019 года
Движение по проспекту Маршала Жукова от дома 3 до дома 9 будет ограничено четырьмя полосами до 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 09:48
Транспорт
В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 21
С 27 декабря автобус № 21 ул. Чехова — пос. Краснодарский изменит схему движения в Краснодаре Теперь автобус не будет заезжать на ул. Чехова.
Обновлено в 10:22
Транспорт
В Петербурге ожидаются пробки перед новогодними праздниками
Как рассказали в iReactor, рост пробок на дорогах Петербурга перед Новым годом — типичное явление, которое происходит по понятным и естественным причинам.
Обновлено в 07:26