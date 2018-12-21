Особое внимание обращается на изменения в ценах на билеты одного и того же подкласса, в сегменте эконом-класса, по мере приближения срока вылета.

«Аэрофлот» получил предупреждение от ФАС за цены на билеты

Транспорт Транспорт Проезд в московском транспорте подорожает с января "Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.

Транспорт Транспорт Собянин рассказал о создании наземного метро в Москве

Транспорт Транспорт Прокуратура подала иск против авиакомпании «Победа» Московская межрегиональная транспортная прокуратура намерена обязать авиакомпанию "Победа" отменить платежный сбор в 25 евро, введенный за регистрацию авиапассажиров в зарубежных аэропортах.

Транспорт Транспорт Метро «Ленинский проспект» и «Гражданский проспект» открыты Станции закрывали сегодня с интервалом в четыре минуты.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.

Транспорт Транспорт Девять мостов начнут строить в Москве в 2019 году Девять мостов начнут строить в Москве в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Транспорт Транспорт Более 16 миллионов пассажиров принял аэропорт Пулково с начала года За прошедшие с начала года 11 месяцев воздушная гавань обслужила более 16,8 млн пассажиров, что на 12% больше, нежели за аналогичный период в прошлом году.

Транспорт Транспорт В Новой Москве запустили 13 новых автобусных маршрутов С пятницы сразу 13 новых автобусных маршрутов запущены в Новой Москве.

Транспорт Транспорт На дороги Мурманской области положили полмиллиарда в год По настоянию федерального Минтранса в регионе создаётся Мурманская городская агломерация, в которую включены Мурманск и Кола, и протяжённость дорог в которой — почти 278 километров.

Транспорт Транспорт В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда

Транспорт Транспорт Аэропорт столицы Крыма заработал в штатном режиме Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня днем на прилет были задержаны рейсы авиакомпаний "Глобус" и "Уральские авиалинии" из Домодедово, Nordwind и "Аэрофлот" - из Шереметьево, а также самолеты "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга и Сочи.

Транспорт Транспорт Цену на проезд в Казани могут увеличить до 28 рублей Представители перевозчиков и казанского исполкома предложили увеличить расценки на проезд в общественном транспорте Казани на 3 рубля — до 28 рублей.

Транспорт Транспорт Движение по проспекту Маршала Жукова ограничат до конца 2019 года Движение по проспекту Маршала Жукова от дома 3 до дома 9 будет ограничено четырьмя полосами до 31 декабря 2019 года.

Транспорт Транспорт В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 21 С 27 декабря автобус № 21 ул. Чехова — пос. Краснодарский изменит схему движения в Краснодаре Теперь автобус не будет заезжать на ул. Чехова.