Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100Известия вчера в 20:28

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
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«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Известиявчера в 20:28

«Аэрофлот» ответил на сообщение об ошибках пилотов SSJ100

РИА Новостивчера в 14:16

«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100

РБКвчера в 14:26

«Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100

Коммерсантъвчера в 14:21

«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций экипажем сгоревшего Superjet-100

Интерфаксвчера в 14:17

«Аэрофлот» прокомментировал информацию об ошибках пилотов SSJ 100

Газета.Ruвчера в 14:31

«Аэрофлот» опроверг вину экипажа SSJ в нарушении правил посадки при ЧП в Шереметьеве

Говорит Москвавчера в 14:35
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Происшествия

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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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