«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100Известия вчера в 20:28

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

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