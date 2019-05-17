«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкцийВести.Ru 14:31

"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс". В сообщении отмечается, что закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы.

Общество Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети» По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).

Футбол ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Экономика В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Пономареву Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву.

Наука Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Футбол Ханни и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов» Как сообщает официальный сайт «Спартака», Софьян Ханни и Александр Селихов не помогут команде в матче 29-го тура РПЛ.

Экономика «Уралкалий» изменил дивидендную политику «Уралкалий» перестал платить дивиденды в 2014 г. после аварии на руднике «Соликамск-2», а в 2015 г. утвердил дискретную дивидендную политику, в то время как ранее компания выплачивала акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Культура Скончался архитектор стеклянной пирамиды Лувра В возрасте 102 лет ушел из жизни американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Экономика Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4% Доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Происшествия Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Общество Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе? Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.

Экономика Baring Vostok обязали продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный» АС Амурской области удовлетворил иск компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» к кипрской Evison Holdings Limited (EHL), представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok (дело № А04-1784/2019).

Шоу-бизнес Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.

Хоккей Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Происшествия Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол» Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.