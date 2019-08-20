Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт ГагаринТАСС 03:54

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "Рейсы переведены из центрального аэропорта Саратова в новый международный аэропорт города - Гагарин", - сказал собеседник агентства.
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с чего всё началось

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

До 20 августа работает старый аэропорт «Центральный», принимает рейсы «Аэрофлота», S7, Pegas Fly, Nordwind Airlines и Rusline. С 18 августа заработал новый аэропорт «Гагарин», он принял первый – тестовый – пассажирский рейс.
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