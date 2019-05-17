Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100Известия вчера в 20:28

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
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«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций экипажем сгоревшего Superjet-100

Интерфаксвчера в 14:17

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Известиявчера в 20:28

«Аэрофлот» прокомментировал информацию об ошибках пилотов SSJ 100

Газета.Ruвчера в 14:31

«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100

РБКвчера в 14:26

«Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100

Коммерсантъвчера в 14:21

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ100

РИА Новости00:32

«Аэрофлот» опроверг вину экипажа SSJ в нарушении правил посадки при ЧП в Шереметьеве

Говорит Москвавчера в 14:35
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Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
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В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла

Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

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Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
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В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
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Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Тренер сборной Бразилии может возглавить «Лион»

Ассистент главного тренера сборной Бразилии Силвиньо может стать новым главным тренером «Лиона».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено вчера в 03:19
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие

Аваков спешно уехал в Италию

Глава украинского МВД Арсен Аваков прибыл в Италию, чтобы на суде дать показания по делу военнослужащего Нацгвардии страны Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника

Обновлено вчера в 10:38
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Хоккей

Свечников: «Каролина» скоро вернется

Нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников обратился к фанатам, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Пять игроков покинули «Хаддерсфилд» после вылета из премьер-лиги

"Хаддерсфилд" объявил об уходе из клуба пятерых высокооплачиваемых игроков.
Обновлено вчера в 23:13
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие

В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы

Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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