Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100Известия 20:28
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
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Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Учительница Кадырова погибла в ДТП
Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
Обновлено в 19:49
Политика
Активисты протеста на Драме отказались встречаться с Высокинским
Активные защитники сквера у Драмтеатра, которые уже пятый день собираются на Октябрьской площади, протестуя против строительства храма святой Екатерины на этом месте, отказались разговаривать с мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 13:18
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»
"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
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Происшествия
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В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США
Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Политика
Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ
Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
Обновлено в 04:41
Культура
Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»
Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено в 21:22
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке
Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие
США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $314 млн
Решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование на сумму 313,9 миллиона долларов приняла администрация США.
Обновлено в 17:08
Наука
Ученые разгадали тайну египетского пустынного стекла
Ученые давно подозревали, что материал имеет метеоритное происхождение, но до недавнего времени не могли установить, как именно произошло пустынное стекло — в результате удара астероида или в результате его взрыва в воздухе.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Тренер «Реала» Ласо считает, что ему не в чем упрекнуть своих игроков
Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо, команда которого упустила преимущество в 14 очков в третьей четверти полуфинала Евролиги с ЦСКА (95:90), считает, что его подопечные сражались до конца.
Обновлено в 18:45
Космос
Космические карты: каких звезд достигнут «Вояджеры» и «Пионеры»
«Вояджер-1» пройдет мимо нее через 16 700 лет (на расстоянии около 3,59 световых лет), «Пионер-11» – через 18 300 лет, «Вояджер-2» – через 20 300 лет.
Обновлено вчера в 02:35
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы
Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Калифорнии
Американский военный самолет F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 03:16
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07