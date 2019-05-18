Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100Известия вчера в 20:28
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
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«Аэрофлот» опроверг вину экипажа SSJ в нарушении правил посадки при ЧП в Шереметьеве
Говорит Москвавчера в 14:35
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