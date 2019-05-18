Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100РБК вчера в 14:26

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности. Об этом говорится в соответствующем сообщении перевозчика, поступившем в РБК.
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«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ100

РИА Новости00:32

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Известиявчера в 20:28

«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций экипажем сгоревшего Superjet-100

Интерфаксвчера в 14:17

«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100

РБКвчера в 14:26

«Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100

Коммерсантъвчера в 14:21

«Аэрофлот» опроверг информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ-100

ТАССвчера в 14:34

«Аэрофлот» опроверг вину экипажа SSJ в нарушении правил посадки при ЧП в Шереметьеве

Говорит Москвавчера в 14:35
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Глава ДНР: установлены заказчики убийства Захарченко

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