Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJРБК вчера в 16:50
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС. Предварительной версией случившегося он назвал грубую посадку.
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Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Кино
Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин
Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.
Обновлено в 07:56
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:43
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
"На станцию погрузки в населенный пункт Рубежное прибыл эшелон с вооружением и военной техникой", - сказал Осадчий.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В энгельсской многоэтажке взорвался газовый баллон
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Транспорт
В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки
Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga
Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.
Обновлено в 01:44
Футбол
Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу
В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали
Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено в 07:13
Общество
Весна в Москве оказалась почти на три градуса теплее нормы
Апрель вообще стал самым засушливым за последние сто лет.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей
Супруга экс-губернатора Красноярского края Наталья Толоконская заявила о повышении иммунитета после укусов клещей.
Обновлено в 04:53
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем
Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Наука
Можно ли предсказать алкоголизм, установили исследователи
Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета установили, можно ли предсказать возникновение алкоголизма у человека.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
Салах включен в заявку «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Соперником "красных" будет английский "Тоттенхем".
Обновлено в 08:15
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
Обновлено в 06:37
Финансы
Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая
Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00