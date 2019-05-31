Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJРБК вчера в 16:50
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС. Предварительной версией случившегося он назвал грубую посадку.
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Футбол
СМИ анонсировали уход Фернандеша из «Локомотива»
Ранее стало известно об уходе Игоря Денисова, который выступал за команду с 2016 года, а по окончании прошедшего сезона объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 05:36
Космос
Самый мощный российский телекоммуникационный спутник выведен на орбиту
Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту самый мощный российский телекоммуникационный спутник связи «Ямал-601».
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Наука
Учеными озвучена основная причина исчезновения неандертальцев
Исчезновение с лица Земли неандертальцев произошло не по причине глобальных изменений в климате или активной "войны" с кроманьонцами.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Holland & Barrett выходит на «Перекресток»
LetterOne Михаила Фридмана может запустить сеть в РФ Инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, купившая в 2017 году британскую сеть магазинов Holland & Barrett, может вывести ее на российский рынок.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Кино
Вышел трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В Сети появился тизер-трейлер нового боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника
Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:26
Хоккей
Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак»
Защитник Руслан Педан продолжит карьеру в «Спартаке», информирует официальный «твиттер» московского клуба.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике
На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
ОС РОСА прошла сертификацию совместимости с АИР-ГТМ
НТЦ ИТ «Роса» объявил о том, что ОС РОСА прошла сертификацию совместимости с системой управления базами данных АИР-ГТМ.
Обновлено в 05:07