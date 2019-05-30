Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в ШереметьевоГазета.Ru вчера в 23:17
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.ТАССвчера в 11:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
«Валенсия» торгуется с «Вильярреалом» за Черышева
Обновлено в 00:38
Баскетбол
«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
В Торонто стартовала финальная серия плей-офф НБА между «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз».
Обновлено в 02:09
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Наука
Трансгенный гриб быстро уничтожает малярийных комаров
В аналогичных экспериментах в лаборатории ученые обнаружили, что самки, зараженные трансгенным грибом, отложили всего 26 яиц, только три из которых развились во взрослых, тогда как неинфицированные самки отложили 139 яиц, что привело к 74 взрослым.
Обновлено в 02:13
Общество
Васильева рассказала, возможен ли переход на пятидневку в школах
В письме Васильевой, которое есть в распоряжении агентства, сказано, что по закону в России разработка и утверждение образовательных программ (учебных планов) полностью относятся к компетенции школ.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Ампутация ног и репетиции в инвалидном кресле: испытания Вячеслава Невинного
Обновлено в 02:00
Политика
Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа
Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.
Обновлено в 00:29
Кино
Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Наука
На дне Северного моря обнаружили затонувший мир
Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье
Как защититься от рака груди после 35 лет, рассказали медики
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14