Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в ШереметьевоГазета.Ru вчера в 23:17

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.
ТАССвчера в 11:33

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«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

РБКвчера в 16:50

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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

ТАССвчера в 11:33

МАК опубликует отчёт о ЧП в Шереметьеве к 5 июня

Говорит Москвавчера в 11:57
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Компания Intel собирается возобновить проведение Intel Developer Forum (IDF) — серии тематических конференций для разработчиков, IT-специалистов и отраслевой прессы, на которой сотрудники компании делились актуальной информацией о передовых технологиях и разработках.
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