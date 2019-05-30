Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в ШереметьевоГазета.Ru вчера в 23:17
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
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с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.ТАССвчера в 11:33
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