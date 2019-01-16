«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогодыИзвестия 12:56

с чего всё началось

Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика 25 января. Речь идет о 68 рейсах в субботу и 63 рейсах в воскресенье из аэропорта Шереметьево.

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Технологии Технологии Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.

Происшествия Происшествия В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.

Спорт Спорт Загитова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление на ЧЕ «Хочу извиниться перед болельщиками за свой не очень удачный прокат», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Кино Кино Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла» Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Политика Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.

Космос Космос Корабль «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», впервые в истории совершивший полет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения с МКС, выведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Экономика Экономика Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.

Футбол Футбол Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3 В матче 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал".

Происшествия Происшествия В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом

Политика Политика Захарова прокомментировала назначение представителя США по Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение Эллиота Абрамса представителем США по ситуации в Венесуэле является попыткой Вашингтона ввести прямое управление в Каракасе.

Происшествия Происшествия Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы

Наука Наука Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.

Происшествия Происшествия Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.

Авто Авто Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся новым двигателем Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появился на авторынке только в прошлом году, но для этой модели уже подготовлены обновления.

Политика Политика Сенат США проголосовал за приостановку шатдауна Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней.

Авто Авто Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.

Космос Космос «Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.

Гаджеты Гаджеты Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.

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Кино Кино В сети опубликованы первые кадры из нового фильма Тарантино Американский журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Происшествия Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

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Гаджеты Гаджеты Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro 2019 Во время дебюта новинки о глобальном варианте в компании не сообщали, а сегодня состоялась презентация смартфона Galaxy A9 Pro (2019).

Футбол Футбол «Монако» объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако", Тьерри Анри уволен с данного поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Общество Общество Беглов дал новые поручения Елину и Батанову по «Метрострою» Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглов продолжает работу по ОАО «Метрострой» по решению проблем организации.