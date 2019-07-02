Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей ЧехииГазета.Ru вчера в 22:02
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости". Причиной отмены полетов стало решение властей Чехии, аннулировавших разрешение на выполнение полетов.
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Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу.
— Сергей Скуратов, российский архитекторКоммерсантъ 02:36
с чего всё началось
Комания «Аэрофлот» сообщила, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов по маршруту Москва - Прага – Москва, в связи с чем часть рейсов во вторник, 2 июля, была отменена.Аргументы и Факты02:57
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