с чего всё началось

Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости". Причиной отмены полетов стало решение властей Чехии, аннулировавших разрешение на выполнение полетов.

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