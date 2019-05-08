«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за деньNews.ru вчера в 11:02

Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены. Лайнеры компании не вылетели в Самару, Пермь, Нижний Новгород и шведский город Гётеборг, сообщается на сайте аэропорта Шереметьево. Кроме того, в Москву не прибудет борт из Ростова-на-Дону.

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Кино Вышел первый трейлер фильма «Оно 2» Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.

Происшествия Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

Культура Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети» Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.

Футбол Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы «Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.

Футбол Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.

Происшествия Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Футбол Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.

Общество Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Политика Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.

Общество Кот съел осу и покорил пользователей Сети "Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.

Авто Появились фото нового поколения пикапа Ford F-150 Зарубежные фотографы-шпионы поймали сильно закамуфлированный прототип следующего поколения пикапа F-150 на улицах Мичигана (США).

Здоровье В США Walmart запретит продажу сигарет лицам моложе 21 года В США компания розничной торговли Walmart запретит продажу табачных изделий и электронных сигарет лицам моложе 21 года.

Политика Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».

Происшествия В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.