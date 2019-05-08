Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за деньNews.ru вчера в 11:02
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены. Лайнеры компании не вылетели в Самару, Пермь, Нижний Новгород и шведский город Гётеборг, сообщается на сайте аэропорта Шереметьево. Кроме того, в Москву не прибудет борт из Ростова-на-Дону.
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