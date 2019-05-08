Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100Коммерсантъ 09:31
Отмены рейсов Superjet произошли после катастрофы аналогичного лайнера 5 мая в аэропорту Шереметьево. SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
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Политика
С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы
Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева расплатилась квартирой за возможность видеться с внуками
Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне
Обновлено вчера в 13:18
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве
Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
Обновлено в 09:03
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Обновлено в 09:57
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Экономика
Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов
"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03