«Аэрофлот» отменил девять рейсов на Sukhoi SuperJet 100 из ШереметьевоАгентство Телеграф 11:35

9 мая авиакомпания "Аэрофлот" отменила девять рейсов, которые должны были выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100, сообщает "Дождь"Один из самолетов должен был лететь в Таллин, остальные – в Самару, Ростов-на-Дону, Уфу, Оренбург, Астрахань, Ульяновск, Тюмень и Минеральные воды.

«Аэрофлот» отменил девять рейсов на Sukhoi SuperJet 100 из Шереметьево

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