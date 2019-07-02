с чего всё началось

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания. Как уточнили в "Аэрофлоте", речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.

Экономика Советник главы РЖД решил создать крупного железнодорожного оператора Как будет создан конкурент компании Лисина Бывший глава Федеральной грузовой компании (ФГК, "дочка" "Российских железных дорог"), а теперь советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер решил создать крупного железнодорожного оператора на базе активов лизинговой компании "Трансфин-М" (принадлежит НПФ "Благосостояние") и "ВЭБ-лизинга".

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Политика Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Происшествия Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.

Политика В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.

Космос К Земле движутся четыре опасных астероида Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.

Армия и оружие ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Общество Бьюти-блогер облысела во время эксперимента в прямом эфире Американский бьюти-блоге Лори Фейт облысела во время прямого эфира в Instagram, когда нанесла на волосы релаксант.

Происшествия В Москве уборщица прогнала белого медведя веником Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Транспорт В России создадут ГОСТ на светофоры Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».

Хоккей Хлебом единым. Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ Форвард Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида.

Авто 16 главных новинок второго полугодия 2019 Кто-то ждет (и дождется!) российской премьеры Suzuki Jimny или Jeep Gladiator – первого пикапа в современной истории американской марки.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ посетит с рабочим визитом КНДР Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом КНДР, сообщили в Министерстве обороны России.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Экономика С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Полиция устанавливает личность погибшего мужчины, выпавшего из отсека шасси самолета над Лондоном, сообщил Скотленд-Ярд.

Происшествия Навального арестовали на 10 суток Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.