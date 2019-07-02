с чего всё началось

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания. Как уточнили в "Аэрофлоте", речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.

Авто Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Общество Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Кино Netflix показал будущих героев «Ведьмака» Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.

Общество Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

Общество Уровень воды в Тулуне упал до 11 метров По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия упал до отметки 11 метров и продолжает снижаться.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Шоу-бизнес РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на полицейских Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Политика Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.

Армия и оружие ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.

Хоккей Просветов подписал контракт с «Аризоной» «Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.

Энергетика ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

Общество Мэр Тулуна опроверг информацию о разрушенной дамбе в городе Мэр Тулуна Иркутской области, пострадавшего от сильного паводка, Юрий Карих подчеркнул, что сведения о прорыве дамбы в городе не соответствуют действительности.

Происшествия Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии, сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.

Общество Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.