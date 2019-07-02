Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей ЧехииРИА Новости 21:27
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания. Как уточнили в "Аэрофлоте", речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.
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с чего всё началось
"Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.Интерфакс21:18
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