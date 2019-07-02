Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властейИзвестия вчера в 21:40

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
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«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию вслед за «Аэрофлотом»

РИА Новости01:48

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу

РБК01:10

Пассажиры «Уральских авиалиний» не могут вылететь в Прагу из-за решения властей Чехии

Znak.com00:15

Российские авиакомпании предупредили пассажиров об отмене рейсов в Чехию. Главное

ТАСС01:37

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу «Уральским авиалиниям»

Интерфакс00:51

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу

Коммерсантъ00:45

«Аэрофлот» отменяет часть рейсов в Прагу

Вести.Ruвчера в 21:16
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В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой

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Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
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ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

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Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
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В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Официально: смартфоны Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа

В Сети опубликован первый официальный тизерный видеоролик, посвященный грядущим смартфонам Samsung Galaxy Note 10.
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Власти Иркутска: МЧС не предупредило о наводнении

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Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

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