Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властейИзвестия вчера в 21:40
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
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Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства
Эксперты Счётной палаты России обнаружили 62,6 тыс. объектов незавершённого строительства (ОНС) в стране к началу текущего года.
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье
В Пензе вырастет зарплата сотрудников станции скорой медпомощи
Достигнута договоренность о поэтапном решении вопросов, связанных с повышением зарплаты различным категориям персонала Пензенской областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 01:22
Происшествия
«Бил ножом в спину»: кто ответит за тройное убийство в Пятигорске
В Ставропольском крае следователи разбираются в обстоятельствах жестокого тройного убийства, совершенного в начале июня.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой
На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено вчера в 09:19
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Общество
В Екатеринбурге снова хотят застроить парк РТИ. Мэрия назначила общественные обсуждения
ООО «Компания № 8», у которой находится в собственности участок в парке РТИ, снова попытается его застроить.
Обновлено в 01:50
Футбол
Главным тренером ПАОКа стал Абел Феррейра
Новым главным тренером греческого ПАОКа назначен португальский специалист Абел Феррейра. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Технологии
Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам
Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты
Официально: смартфоны Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа
В Сети опубликован первый официальный тизерный видеоролик, посвященный грядущим смартфонам Samsung Galaxy Note 10.
Обновлено в 00:40
Общество
Власти Иркутска: МЧС не предупредило о наводнении
Власти Иркутской области не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.
Обновлено в 01:59
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Россия отложила отмену виз для граждан Грузии
Москва была готова отменить визы для граждан Грузии, но из-за антироссийских беспорядков в этой стране решила отложить такое решение до лучших времен.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56