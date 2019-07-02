Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властейLenta.ru вчера в 23:36
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. Это произошло по причине того, что власти Чехии аннулировали несколько разрешений на полеты между Прагой и Москвой, выданных «Аэрофлоту» на 2 июля.
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Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу.
— Сергей Скуратов, российский архитекторКоммерсантъ 02:36
с чего всё началось
Утром 2 июля «Аэрофлот» остановил полеты в Прагу: как сообщила компания, «чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», несмотря на то что «у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов».Коммерсантъ05:03
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