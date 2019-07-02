с чего всё началось

Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу.

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. Это произошло по причине того, что власти Чехии аннулировали несколько разрешений на полеты между Прагой и Москвой, выданных «Аэрофлоту» на 2 июля.

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