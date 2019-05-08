Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100Полит.ру 11:42
Накануне «Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet100. Всего по графику не вылетели пассажира 12 рейсов как внутри страны, так и за рубеж. Напомним, 5 мая в результате пожара на самолете SSJ 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
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Происшествия
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