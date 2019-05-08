Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100Полит.ру 11:42

Накануне «Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet100. Всего по графику не вылетели пассажира 12 рейсов как внутри страны, так и за рубеж. Напомним, 5 мая в результате пожара на самолете SSJ 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
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Аэрофлот отменил 10 рейсов с использованием Sukhoi Superjet 100

ФедералПресс11:08

«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов после инцидента в Шереметьево

РБК13:00

«Аэрофлот» сегодня отменил по меньшей мере десять рейсов с использованием самолета «Сухой Суперджет»

Эхо Москвы09:30

«Аэрофлот» cнова отменил рейсы SSJ 100

News.ru08:15

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Интерфакс08:02

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Коммерсантъ09:31

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Ведомостивчера в 14:28
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Происшествия

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Аэропорт Лиссабона Портела, Португалия (LIS) Среди 72 авиакомпаний, по которым компания располагает статистически значимыми данными, AirHelp оценила их по своевременности исполнения, качеству обслуживания и обработке претензий, причем каждая категория была одинаково взвешена.
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На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

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Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

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Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
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В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы

Обновлено в 20:43
Авто

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Общество

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В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ

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По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
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