Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100Полит.ру 11:42
Накануне «Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet100. Всего по графику не вылетели пассажира 12 рейсов как внутри страны, так и за рубеж. Напомним, 5 мая в результате пожара на самолете SSJ 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
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Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Старшая дочь Милы Йовович растет ее копией
Многие подписчики Йовович отметили, что дочь актрисы очень напоминает Милу, когда той было всего 15 лет.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Культура
Умер народный артист Ариф Меликов
Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
Обновлено в 06:45
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Космос
Что произойдет, если все жители планеты прыгнут одновременно - ученые знают ответ
Если 7,2 миллиарда людей в назначенное время одновременно прыгнут, ничего особенного не произойдет.
Обновлено вчера в 14:51
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено в 06:00
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Трамвай сбил двух человек в Риге
В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Таварес вернется в Торонто и пропустит старт ЧМ-2019 из-за травмы
В ближайшие несколько дней станет известен характер повреждения. Таким образом, Таварес пропустит старт чемпионата мира.
Обновлено в 12:04
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Космос
Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения
Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено 07 мая в 08:28