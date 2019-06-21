Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогодыТАСС 09:58

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
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«Аэрофлот» отменяет в субботу 13 парных рейсов из Шереметьево, ссылается на погоду

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«Аэрофлот» отменил в Шереметьево рейсы по 13 направлениям 22 июня из-за неблагоприятных погодных условий

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«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

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Компания «Аэрофлот» отменила 13 завтрашних рейсов из аэропорта «Шереметьево»

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