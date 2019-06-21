«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогодыТАСС 09:58

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Политика Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Политика В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Политика Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.

Общество Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.

Политика Лукашенко назвал Рамзана Кадырова братом белорусского народа Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов за укрепление дружеских отношений между странами.

Политика В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.

Кино Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2» В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.

Происшествия Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.

Шоу-бизнес Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.

Политика TalCual (Венесуэла): США и Латинская Америка (TalCual) Традиционные формы отношений США с Латинской Америкой постепенно претерпевали значительные изменения не только в силу появления новых игроков на международной арене, которые также претендуют на мировую гегемонию, но главным образом — в силу внутренних изменений в этой стране.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Более 30 машин скорой помощи получит Дагестан дополнительно за счет экономии в 2019 году Ранее сообщалось, что власти Дагестана в 2019 году планируют приобрести 70 машин скорой помощи, на эти цели из регионального бюджета планируется направить более 250 млн рублей.

Политика Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому "На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".

Культура В Петербурге выбрали эскиз памятника Даниилу Гранину Жюри выбрало лучший проект памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Происшествия Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.