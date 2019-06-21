Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогодыТАСС 09:58
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
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Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай.
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Разработана камера для определения утечек на МКС
Обновлено вчера в 19:27
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Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
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Политика
В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию
В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.
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Происшествия
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Политика
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Обновлено в 17:40
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
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Происшествия
Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения
Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной
Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
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Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
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Политика
TalCual (Венесуэла): США и Латинская Америка (TalCual)
Традиционные формы отношений США с Латинской Америкой постепенно претерпевали значительные изменения не только в силу появления новых игроков на международной арене, которые также претендуют на мировую гегемонию, но главным образом — в силу внутренних изменений в этой стране.
Обновлено в 17:40
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
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Обновлено в 11:18
Здоровье
Более 30 машин скорой помощи получит Дагестан дополнительно за счет экономии в 2019 году
Ранее сообщалось, что власти Дагестана в 2019 году планируют приобрести 70 машин скорой помощи, на эти цели из регионального бюджета планируется направить более 250 млн рублей.
Обновлено в 16:42
Общество
В Сосново жители взбунтовались против новых верёвок-сушилок. Они хотят старые кусты, а власти говорят о заботе
Жители поселка не могут договориться с властями по поводу благоустройства придомовой территории в Приозерском районе Ленобласти.
Обновлено в 14:59
Футбол
Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА
Обновлено в 15:05
Общество
«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
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Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
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Культура
В Петербурге выбрали эскиз памятника Даниилу Гранину
Жюри выбрало лучший проект памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.
Обновлено в 07:45
Происшествия
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Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки
Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Футбол
Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки
Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14