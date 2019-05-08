Происшествия

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100РИА Новости 11:19

Ранее "Аэрофлот" отменил или задержал 12 рейсов с использованием самолета SSJ 100 по внутренним и международным рейсам. Sukhoi Superjet 100 является российским лайнером, на борту которого могут находится 98 пассажиров.
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