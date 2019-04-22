Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в МосквуРБК 22:18
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск. Об этом говорится на сайте администрации региона.
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Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено в 17:51
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Политика
Зеленский решил уволить генпрокурора Луценко
Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку чиновников из «старой команды».
Обновлено в 21:12
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено в 19:28
Происшествия
От степных пожаров в Забайкалье погибли почти 4 тысячи животных
Часть животных разбрелись по степи.
Обновлено в 22:37
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»
Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено в 09:22
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
Обновлено в 07:36
Футбол
Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
Обновлено в 10:57
Экономика
Индустриализацию возвращают в повестку
Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.
Обновлено в 17:53
Кино
Вторая серия «Игры престолов» оказалась в сети раньше премьеры
Обновлено в 21:23
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Хоккей
«Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом»
В Лас-Вегасе завершилась шестая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 23:21
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262
Обновлено в 20:57
Общество
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено в 20:08
Общество
Первый в мире деревянный небоскреб будет построен в Японии
Авторами столь необычного здания стали специалисты компании Sumitomo Forestry Co. По их задумке, дом будет состоять на 90% из местной породы дерева.
Обновлено в 23:23
Здоровье
Важный человек в стране требует отменить майские праздники
Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39