Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в МосквуРБК 22:18

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск. Об этом говорится на сайте администрации региона.
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