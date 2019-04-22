«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в МосквуРБК вчера в 22:18

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск. Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

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