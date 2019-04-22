Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в МосквуРБК вчера в 22:18

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск. Об этом говорится на сайте администрации региона.
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Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам открыта в «Билетур»

PrimaMedia.ruвчера в 22:25

В Приморье начали продавать льготные авиабилеты

КП - Владивостоквчера в 22:37

Открыта продажа льготных авиабилетов в Москву и Новосибирск

Общественное телевидение Приморьявчера в 22:29

На Дальнем Востоке начались продажи субсидируемых авиабилетов

ТАСС00:26

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

РБКвчера в 22:18

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

РИА Новостивчера в 21:13

В Приморье открыты продажи льготных авиабилетов

АиФ Владивостоквчера в 21:10
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Политика

Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике

Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Финансы

Курс доллара: рубль ждет важное событие

Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 16 копеек - до 64,05 рубля, курс евро подорожал на 24 копейки - до 72,05 рубля.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество

На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи

Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.
Обновлено вчера в 02:28
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Экономика

Fortum зовет «Газпром» на водораздел

В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Авто

Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено вчера в 04:00
Авто

Модель Lada Siluet так и не стала серийной

В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез

Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207 человек

Обновлено вчера в 09:09
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

Обновлено в 01:52
Культура

«Эхо Москвы» в Казани и «Эхо Москвы» в Кирове названы среди победителей конкурса «Вместе медиа. Радио»

Церемония награждения состоялась накануне в Москве.
Обновлено в 01:33
Культура

Любовь Успенскую госпитализировали в Москве

Обновлено в 02:23
Политика

Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон

Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Политика

Поклонская: Крым останется российским при любом президенте Украины

Обновлено в 00:53
Политика

Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Сегодня все чаще можно услышать историю, что владельцев дачных теплиц наказывали рублем.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
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