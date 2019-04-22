Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в МосквуРБК вчера в 22:18
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск. Об этом говорится на сайте администрации региона.
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Открыта продажа льготных авиабилетов в Москву и Новосибирск
Общественное телевидение Приморьявчера в 22:29
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Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Финансы
Курс доллара: рубль ждет важное событие
Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 16 копеек - до 64,05 рубля, курс евро подорожал на 24 копейки - до 72,05 рубля.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.
Обновлено вчера в 02:28
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено вчера в 04:00
Авто
Модель Lada Siluet так и не стала серийной
В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.
Обновлено в 00:28
Здоровье
Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез
Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207 человек
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ
Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Культура
«Эхо Москвы» в Казани и «Эхо Москвы» в Кирове названы среди победителей конкурса «Вместе медиа. Радио»
Церемония награждения состоялась накануне в Москве.
Обновлено в 01:33
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали в Москве
Обновлено в 02:23
Политика
Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Сегодня все чаще можно услышать историю, что владельцев дачных теплиц наказывали рублем.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50