Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из ВладивостокаРИА Новости 21:13
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
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Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262
Обновлено в 20:59
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено в 17:50
Политика
Зеленский дал первые обещания по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Игры
Названа дата релиза Cyberpunk 2077
Обновлено в 07:30
Космос
Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса
Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото".
Обновлено в 20:31
Экономика
Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме
Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Колумбии 19 человек погибли в результате схода оползня
В результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 19 человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено в 21:47
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Казани при пожаре погибла семья из шести человек
В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
Космос
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд
Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.
Обновлено в 09:00
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт
В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 16:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в АПЛ
Идет матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона" в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:27
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Политика
ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Spider-Man вышла 7 сентября 2018 года, у игры оценка 87/100 на Metacritic. Наш игрок поедет на ЧМ по Fortnite.
Обновлено в 03:04
Политика
Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»
Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено в 21:20
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Узбекские военные впервые примут участие в «Танковом биатлоне» на АрМИ
Военнослужащие Минобороны Узбекистана в этом году впервые примут участие в состязаниях по танковому биатлону, которые пройдут в рамках V Армейских международных игр.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено в 14:03