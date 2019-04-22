Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из ВладивостокаРИА Новости 21:13

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
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«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

РИА Новости21:13

«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Приморье

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На Сахалине стартовала продажа авиабилетов по субсидированным тарифам

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На Сахалине начали продавать льготные билеты в Москву, Хабаровск и Владивосток

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На Сахалине началась гонка за дешевыми билетами «Аэрофлота»

РИА Сахалин-Курилы20:00

В Приморье начались продажи льготных авиабилетов «Аэрофлота»

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По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
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В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
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Названа дата релиза Cyberpunk 2077

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Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото".
Обновлено в 20:31
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Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме

Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
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Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Происшествия

В Колумбии 19 человек погибли в результате схода оползня

В результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 19 человек, еще пятеро получили травмы.
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Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Происшествия

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
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«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд

Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.
Обновлено в 09:00
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Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт

В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
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Идет матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона" в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:27
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
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Spider-Man вышла 7 сентября 2018 года, у игры оценка 87/100 на Metacritic. Наш игрок поедет на ЧМ по Fortnite.
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Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»

Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
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Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
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Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

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Армия и оружие

Узбекские военные впервые примут участие в «Танковом биатлоне» на АрМИ

Военнослужащие Минобороны Узбекистана в этом году впервые примут участие в состязаниях по танковому биатлону, которые пройдут в рамках V Армейских международных игр.
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Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

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