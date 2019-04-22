«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из ВладивостокаРИА Новости 21:13

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Экономика В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).

Политика Зеленский дал первые обещания по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Космос Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Политика Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото".

Экономика Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Происшествия В Колумбии 19 человек погибли в результате схода оползня В результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 19 человек, еще пятеро получили травмы.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.

Происшествия В Казани при пожаре погибла семья из шести человек В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.

Космос «Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.

Кино Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.

Музыка Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.

Политика ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.

Игры Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли Spider-Man вышла 7 сентября 2018 года, у игры оценка 87/100 на Metacritic. Наш игрок поедет на ЧМ по Fortnite.

Политика Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы» Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».

Общество Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.

Армия и оружие Узбекские военные впервые примут участие в «Танковом биатлоне» на АрМИ Военнослужащие Минобороны Узбекистана в этом году впервые примут участие в состязаниях по танковому биатлону, которые пройдут в рамках V Армейских международных игр.